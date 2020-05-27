Даже если вы очень осторожны со своим оборудованием, время от времени вы можете столкнуться с такими проблемами, как треснувший или сломанный экран компьютера. Однако тот факт, что у вас проблемы с дисплеем, не означает, что ваш ноутбук невозможно сохранить.

Вы также должны знать, что ремонт экрана ноутбука не всегда является самой легкой задачей, и есть вероятность, что вы можете усугубить проблему, отказавшись от гарантии производителя. Прежде чем приступить к замене экрана, важно чувствовать уверенность в своих силах и подумать, будет ли вам удобнее отнести его в квалифицированную ремонтную мастерскую.

Даже те, кто никогда не заменял экран, могут сделать это в зависимости от типа компьютера. Просто имейте в виду, что если у вас есть ноутбук с сенсорным экраном, это может значительно усложнить процесс.

Сколько стоит ремонт экрана ноутбука?

Если вас интересует сломанная стоимость ремонта экрана ноутбука, вы будете рады узнать, что это не так дорого, как можно предположить. Расходы на профессиональный ремонт обычно составляют около 100 долларов США. Если вам удобно работать на ноутбуке самостоятельно, обычно вы можете найти сменные экраны онлайн по доступным ценам — иногда от 20 до 50 долларов — и на замену уходит всего час или два.

Если вы готовы совершить прыжок и сделать это самостоятельно, то в конечном итоге вы можете спасти компьютер, который, возможно, считал необходимым заменить. Вот 5 шагов, которые вы можете предпринять, чтобы успешно заменить или починить треснувший экран вашего компьютера.

1. Знайте свою модель и оцените ущерб

Перед тем, как начать процесс смены экрана, важно точно знать, что не так и что нужно починить. Тип вашего устройства может повлиять на то, сколько вам придется заплатить за другой экран, а также на его возраст, что может затруднить поиск замены. Вам следует провести онлайн-исследование, чтобы выяснить, есть ли у вас возможность исправить экран самостоятельно.

Включить его

Первый шаг — убедиться, что устройство успешно включается, и что экран — это единственная проблема, которую вам нужно решить. В качестве теста подключите свой ноутбук к отдельному монитору. Если ваш ноутбук работает нормально, то вам, вероятно, придется беспокоиться о сломанном экране ноутбука. Помните, что для правильной работы внешнего дисплея на некоторых ноутбуках должны быть нажаты некоторые функциональные клавиши.

Осмотреть ноутбук

Вам также необходимо будет выполнить полную проверку вашего компьютера, чтобы определить, является ли ваш экран единственной проблемой. Уничтоженная видеокарта или компьютер, который отказывается запускаться, указывает на то, что нового экрана недостаточно, чтобы вы снова заработали.

Кроме того, если корпус вашего ноутбука подвергся физическому повреждению, у вас могут возникнуть проблемы с ремонтом экрана. После того, как вы просмотрели свое устройство и определили, можете ли вы починить его самостоятельно, пришло время найти подходящий экран для вашего компьютера.

Примечание. Если вас беспокоит ремонт сенсорного экрана вашего ноутбука, решить эту проблему без профессиональной помощи может быть сложнее. Эти дисплеи разработаны с учетом таких факторов, как чувствительность, поэтому желательно, чтобы эксперт посмотрел на них, даже если это означает, что они потратят немного больше, чем ожидалось.

2. Найдите правильный экран

Одной из основных причин, по которой вам следует знать модель вашего ноутбука, является уверенность в том, что вы покупаете правильный экран для замены. Хотя ряд компаний предлагают наборы для ремонта экрана ноутбука, которые могут упростить процесс, если вы закажете неправильный экран, вы не сможете выполнить какой-либо ремонт. Если вам сложно определить модель вашего компьютера, вы можете зайти в меню «Настройки» и найти серийный номер, который поможет вам в поиске.

К счастью, поиск подходящего экрана для вашего устройства не должен вызывать стресс. Часто вы можете найти то, что вы ищете, просто введя номер модели вашего ноутбука в строку поиска интернет-магазинов, таких как zeto.ua . Вы также можете включить поисковый запрос «LCD», чтобы сузить список доступных аксессуаров для вашего компьютера. По большей части цены на экраны должны быть достаточно разумными, и вы можете даже купить их примерно за 50 долларов, хотя это зависит от типа вашего компьютера.

Некоторые продавцы могут использовать другую форму идентификации для модели вашего ноутбука, поэтому дважды проверьте, что вы выбрали правильный вариант перед покупкой. Почти вся необходимая информация должна отображаться в списке продавца. Опять же, найдите время, чтобы сравнить характеристики вашего устройства с экраном, который вы покупаете, а также убедитесь, что видеокабель на задней панели экрана соответствует тому, что показывает поставщик в Интернете. В большинстве случаев довольно легко узнать, доступен ли правильный экран.

3. Получите нужные инструменты и откройте экран

Это не полное руководство для всех компьютеров, но оно должно охватывать основы для большинства моделей.

Вам понадобится несколько инструментов, чтобы правильно установить новый экран. Эти инструменты могут значительно упростить процесс и позволяют эффективно исправлять ошибки.

Подготовьтесь, имея под рукой следующее:

Чистая, ровная поверхность, на которой можно работать

Шпатель или аналогичный предмет для снятия рамки экрана

Магнитная отвертка Phillips

Булавка или игла для снятия панели

Маленькая тарелка для винтов

Клей или лента для крепления нового ЖК-дисплея к корпусу ноутбука

Для некоторых моделей также доступны комплекты для ремонта экрана, поэтому стоит изучить тип вашего компьютера и посмотреть, есть ли они в наличии. Эти наборы предоставляют вам все необходимое заранее, чтобы вы могли приступить к работе и не беспокоиться об отсутствии необходимого инструмента. Конечно, предметы вокруг вашего дома могут работать так же хорошо, экономя при этом немного денег.

Собрав инструменты, необходимые для замены экрана, вы можете приступить к ремонту вашего устройства. Положите закрытый ноутбук на плоскую поверхность, которую вы выбрали, и держите инструменты рядом.

Удалить источники питания

Во-первых, выключите ноутбук и убедитесь, что он отключен от источника питания, чтобы избежать риска поражения электрическим током. После этого также помогает извлечь аккумулятор, чтобы избежать других проблем.

Как только вы это сделаете, вы должны определить наклейки, которые закрывают винты на лицевой панели экрана. Обычно вы можете найти их в нижней части экрана, где будут петли, когда у вас открыт дисплей. Там должно быть два.

Осторожно удалите наклейки и винты

Оттуда вам нужно будет использовать булавку, чтобы удалить наклейки, расположенные на лицевой панели, чтобы вы не повредили их. Вам нужно будет использовать их позже, как только ваш экран будет правильно установлен, поэтому убедитесь, что они не потеряны, и что вы храните их липкой стороной вверх, чтобы вы могли использовать их повторно. Поместите их в безопасное место, чтобы при установке нового экрана их было легко найти.

Затем вы захотите использовать свою отвертку, чтобы удалить винты, которые теперь видны. У вас могут возникнуть некоторые трудности в зависимости от того, насколько плотно они были прикручены во время производства. По большей части, если ваш старый экран выровнен достаточно хорошо, это не должно быть большой проблемой, чтобы удалить винты. Поместите их в блюдо, чтобы не потерять их.

Удалить ободок

Пришло время аккуратно снять лицевую панель. Будьте осторожны при удалении старой рамки экрана, потому что вам нужно будет переустановить ее после замены экрана. С помощью шпателя или другого плоского предмета вы сможете вырвать экран из чехла вашего ноутбука.

Это может занять немного усилий, чтобы полностью удалить его. И не пугайтесь, если услышите какой-нибудь пластиковый щелчок — это открепление пластиковых выступов, которые удерживают ваш экран на корпусе. Если у вас возникли проблемы с удалением старого экрана, винты внизу могут быть недостаточно ослаблены, поэтому остановите и ослабьте их еще раз, прежде чем пытаться снова.

Вы также можете столкнуться с проблемой застревания экрана на петлях. Осторожно покачивая, вы обычно можете освободить его от чехла.

4. Снимите ЖК-дисплей

Одной из самых сложных частей замены экрана вашего ноутбука будет удаление ЖК-дисплея. Во-первых, убедитесь, что лицевая панель полностью закрыта, чтобы вы могли беспрепятственно получить доступ к ЖК-экрану. Он будет закреплен на металлическом каркасе ноутбука, и вам придется снимать его с левой и правой сторон.

В верхних углах будет ослаблено еще два винта, прежде чем вы сможете немного поднять экран с металлической рамы. Вероятно, вы найдете еще несколько винтов, крепящих ЖК-дисплей по бокам, и их также необходимо открутить. В некоторых случаях вместо этого могла использоваться сверхпрочная лента.

Отсоединить разъемы кабеля

После удаления вложений ваш экран должен теперь лежать на клавиатуре. Убедиться, что между ЖК-дисплеем и металлическим каркасом достаточно места, может быть непросто, но следует соблюдать осторожность, чтобы не испортить видеокабель, идущий от задней части экрана к корпусу ноутбука. Если он поврежден, вам понадобится помощь профессионала для его ремонта.

Теперь пришло время отсоединить кабель от ЖК-дисплея. Обычно вы можете найти разъемы в центре, хотя они могут быть расположены в нижней части экрана. Вероятно, что клей был использован для соединения двух, поэтому вам нужно будет осторожно отодвинуть одно от другого. Может также быть некоторая лента, которую нужно удалить, но в целом должно быть довольно просто отключить ваш ЖК-дисплей от видео разъема. Установите его где-нибудь подальше от ваших инструментов.

5. Вставьте новый экран

Когда вы удалите экран, вы сможете найти, куда пойдет ваш новый. Поместите его лицевой стороной вниз в рамку, чтобы он идеально подходил. После этого вы можете подключить видео разъем так, чтобы он был расположен точно там, где сидел предыдущий ЖК-дисплей. Убедитесь, что он выровнен настолько, насколько это возможно, затем прикрепите его клейкой лентой.

Прикрепите рамку

Как только это будет сделано, убедитесь, что стороны в безопасности. Вставьте винты по бокам и сверху или снова прикрепите любую ленту, которая использовалась для скрепления всего вместе. После того, как все будет аккуратно затянуто, вы можете снова установить панель. Выровняйте его так, чтобы он правильно защелкнулся в корпусе экрана и не был легко ослаблен.

Вставьте остальные винты в лицевую панель после того, как убедитесь, что все правильно зафиксировано. Вы не должны видеть трещины по краям экрана. После того, как винты вставлены, установите на место крышки винтов с помощью булавки или иглы.

Включите

Оттуда вы должны быть готовы перезагрузить компьютер. Вставьте аккумулятор и подключите ноутбук к источнику питания, прежде чем снова включить его. Если нет дисплея, вам нужно будет дважды проверить, что все правильно собрал обратно.

Отпраздновать успешное восстановление экрана ноутбука своими руками

Ремонт сломанного экрана ноутбука не должен выполняться профессионалом. Если у вас есть время и интерес, то вы можете сэкономить много денег, делая это самостоятельно. Выполнив эти самостоятельные действия, вы сможете настроить дисплей ноутбука и запустить его в течение часа или двух.