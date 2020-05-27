Представлена первая сьемная камера для смартфонов

Немецкий промышленный дизайнер Луис Бергер представил концепт съемной экшен-камеры для смартфонов под названием Mosaic. Небольшое устройство может использоваться автономно и позволяет снимать фото и видео в стиле GoPro.

В своей разработке Бергер переосмыслил мультиобъективные камеры айфонов в качестве самостоятельного устройства и оснастил гаджет тремя объективами, кнопками регулировки громкости, разъемом для зарядки, микрофоном и компактным экраном.

Дисплей устройства позволяет работать с приложениями, демонстрировать мультимедиа и общаться с помощью клавиатуры и эмодзи, а во время съемки на нем отображаются фото и видео.

Mosaic получил минималистичный дизайн в стиле продукции Apple и может использоваться и вместе со смартфоном, и отдельно в качестве экшен-камеры. С помощью магнитного замка устройство можно прикрепить к одежде, а также надевать на шею или запястье по аналогии с GoPro.