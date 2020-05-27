Посол Украины в Германии резко отреагировал на заявление германского министра о снятии санкций с России

Министр федеральной земли Бранденбург Катрин Ланге потребовала от властей Германии отмены антироссийских санкций, которые были введены после присоединения Крыма к РФ. Позднее на заявление немецкого министра отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он заявил, что высказывание этого политика стало ударом в спину всем украинцам. Немецкое издание Potsdamer Neueste Nachrichten опубликовало последнее заявление украинского дипломата. Это вызвало серьезный скандал в Германии, поскольку на протяжении последнего времени многие немецкие политики выступают с неоднозначными заявлениями об антироссийских санкциях.

Мельник дал интервью немецкому изданию и подчеркнул, что жители Крыма уже седьмой год страдают от несправедливого режима, а Киев добивается введения еще более жестких санкций против России.

Дипломат сравнил ситуацию с воссоединением Германии и подчеркнул, что рано или поздно полуостров вернется под юрисдикцию Киева, а Украина войдет в Евросоюз. Мельник напомнил, что в 2014 году, впервые после завершения Второй мировой войны, на территории Европы государственные границы были передвинуты насильственным путем, и для Украины это является вопросом о выживании.