Милла Йовович показала, как развлекается с детьми на карантине

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая несколько месяцев назад в третий раз стала мамой, часто делится с поклонниками семейными фотографиями. На днях звезда показала бои на водяных пистолетах, в которых участвует она и ее старшие дочери.

Милла Йовович вместе с семью придерживается карантина. Она играет с детьми, ведь во время насыщенных рабочих дней на это оставалось мало времени. А фото и видео своих карантинных будней делится со своими подписчиками в Инстаграме.

Мила вместе со своими дочерьми – 12-летней Эвер и 5-летней Дэшиэл, решили устроить бои на водяных пистолетах на улице возле своего дома. В удобном домашнем наряде они обливали друг друга с ног до головы. Такое занятие сильно развеселило девушек и подняло всем настроение.

Знаменитость решила поделиться весельем со своими поклонниками. Три с половиной миллиона подписчиков в Инстаграме с нетерпением ждут новых публикаций Йовович, а эта создала особый позитивный настрой многим пользователям.

Ничто не сравнится с хорошим водным боем с семьей на выходных! В Лос-Анджелесе была прекрасная погода, поэтому мы воспользовались этим, чтобы выбраться из дома и провести некоторое время на улице, – прокомментировала публикацию Мила.