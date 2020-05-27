Медики рассказали,как влияет на человека дефицит магния

Чаще всего недостаток магния наблюдается у приверженцев нездорового рациона питания, предпочитающих употреблять крепкий кофе, жирную пищу и фастфуд. Также дефицит магния нередко встречается у любителей спиртных напитков. Медики рассказали, как дефицит этого вещества сказывается на самочувствии человека.

С возрастом организму требуется все больше и больше магния, и в отдельных случаях для поддержания хорошего здоровья необходимо 400 миллиграммов этого вещества в день. Если у человека нет никаких проблем со здоровьем, каждый день из его организма будет вымываться до 30% магния.

Если этот показатель будет намного выше, необходимо пройти обследование. Примечательно, что дефицит магния никогда не испытывают вегетарианцы. Дело в том, что продукты животного происхождения, содержащие фосфор, белок и кальций, мешают усвоению магния. Очень часто дефицит вещества медики диагностируют у людей с ожирением.

К причинам дефицита этого минерала врачи также относят прием гормональных препаратов и антибиотиков, отсутствие прогулок на свежем воздухе, длительную тяжелую работу и малоподвижный образ жизни. При недостатке магния наблюдаются хроническая усталость, апатия, проблемы с логическим мышлением, тревожность и даже депрессия. Нередко дефицит этого минерала сопровождается сильными головными болями, бессонницей и раздражительностью.