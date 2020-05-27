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Леди Гага и Ариана Гранде примерили образы ведущих прогноза погоды

В конце этой недели состоится релиз шестого студийного альбома Chromatica 34-летней Леди Гаги — певица должна была выпустить его еще в апреле, но отложила выход пластинки из-за пандемии. Над композициями альбома вместе с ней поработали несколько других звезд, среди которых оказалась 26-летняя Ариана Гранде.

Вместе они записали сингл Rain On Me, выпущенный несколько дней назад, и в честь этого события сняли забавное видео, устроив потоп в своих домах. Певицы примерили образы ведущих телепередач о городе и с зонтами в руках рассказали о ливнях в Лос-Анджелесе и Беверли-Хиллз.

Дождь поливает меня, цунами! Вода похожа на печаль, но люди все равно продолжают свое движение,— отрапортовала Ариана, цитируя строчки из песни Rain On Me.

Rain On Me — второй выпущенный сингл с нового альбома Леди Гаги. В начале года она выпустила композицию Stupid Love.

Леди Гага

Леди Гага

Леди Гага

Ариана Гранде

Ариана Гранде

ФОТО Кадры из видео
27 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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