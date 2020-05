Крупный бизнес вложился в доллары в ожидании нового обвала рубля На сторону Украины перешел руководитель телеканала сепаратистской «ДНР» (Видео) » Леди Гага и Ариана Гранде примерили образы ведущих прогноза погоды В конце этой недели состоится релиз шестого студийного альбома Chromatica 34-летней Леди Гаги — певица должна была выпустить его еще в апреле, но отложила выход пластинки из-за пандемии. Над композициями альбома вместе с ней поработали несколько других звезд, среди которых оказалась 26-летняя Ариана Гранде. Вместе они записали сингл Rain On Me, выпущенный несколько дней назад, и в честь этого события сняли забавное видео, устроив потоп в своих домах. Певицы примерили образы ведущих телепередач о городе и с зонтами в руках рассказали о ливнях в Лос-Анджелесе и Беверли-Хиллз. Дождь поливает меня, цунами! Вода похожа на печаль, но люди все равно продолжают свое движение, — отрапортовала Ариана, цитируя строчки из песни Rain On Me. Rain On Me — второй выпущенный сингл с нового альбома Леди Гаги. В начале года она выпустила композицию Stupid Love. Леди Гага Ариана Гранде ФОТО Кадры из видео

