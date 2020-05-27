Башенный кран LIEBHERR 180 EC-H в аренду Ремонт экрана ноутбука своими руками » Куплю масло отработку: куда девать отработанное моторное масло Отработка — продукт, который образуется в результате эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. Масло в моторе работает при высоких температурах и повышенном давлении — в этих экстремальных условиях оно получает новые свойства, но остается опасным для экологии отходом. И это диктует определенные правила в плане утилизации. Если вы решили поменять моторное масло на станции технического обслуживания, о том, куда деть токсичный продукт, задумываться вам не придется — оставляйте отработку в сервисе, перекладывая на них ответственность за утилизацию. Если же менять масло вы будете сами, после завершения процедуры у вас остается канистра с 4-5 литрами отработки. И вопросы, как избавиться от масла. Как утилизировать отработку: варианты Просто вылить. Не лучшая идея, так как отработанное масло представляет собой опасный для экологии, токсичный продукт, и просто выливать его запрещено. В Европе за подобные действия можно получить многотысячный штраф, в нашей стране все немного проще, но последствия все равно могут быть неприятными. Сдать специализированным компаниям. Как их найти? На виртуальных досках объявлений в тематических разделах нередко можно видеть предложения: куплю масло отработку. Звоните по объявлению и сможете не просто избавиться от токсичного отхода, но и получить за это небольшую сумму. Стоимость одного литра отработки может достигать 10 рублей (но обычно цена колеблется в диапазоне 3-6 рублей). Это самый удобный вариант не только для автомобилистов, которые самостоятельно меняют отработанное масло, но и для автомобильных сервисов. Куда девают отработку компании, являющиеся конечным звеном в этой цепочке? Вариантов несколько — масло может использоваться как горючее в специализированных печах или как пропитка для деревянных конструкций (обеспечивает надежную защиту древесины от вредителей). Можно сдать отработанное масло в специальные компании, которые занимаются утилизацией отходов. Но этот вариант предполагает несколько минусов — в отличие от второго пункта здесь платить будете вы, а не вам. Кроме того, не во всех городах есть подобные компании, так что если вы живете в небольшом городке, вряд ли этот способ вам подойдет. Как видно, чтобы избавиться от опасного, токсичного отхода, необязательно тратить много времени и сил. Просто обратитесь к перекупщикам или в специализированные компании, и проблема будет решена.

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