Космический мусор предложили побороть орбитальными налогами

Экономисты предложили решить проблему космического мусора с помощью налога на использование орбиты. В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи показали, что плата за вывод спутников в космос побудит спутниковых операторов сопоставлять стоимость работы аппаратов с рисками столкновений, которые они создают, и ущербом для индустрии.

Сегодня вокруг нашей планеты обращаются около 5,5 тысячи спутников, но в рабочем состоянии находится лишь половина их них. Остальные объекты — космический мусор, который постепенно скапливается на околоземной орбите и порой сталкивается друг с другом, порождая многочисленные обломки, что создает угрозу для будущих запусков. При этом, несмотря на то, что многие компании прорабатывают планы по очистке околоземного пространства, надежного способа удаления космического мусора с орбиты пока что не существует. Основные стратегии предполагают либо вывод вышедших из строя спутников с орбиты с последующим сгоранием в атмосфере, либо создание спутников-уборщиков, которые будут собирать уже имеющиеся обломки. Однако ни один из подходов не решает проблему издержек, которые спутниковые операторы накладывают друг на друга, запуская новые аппараты в космос и увеличивая риски столкновений.

Экономист Акхил Рао (Akhil Rao) из Колледжа Мидлбери вместе с коллегами предложил регулировать риски и ущерб индустрии с помощью международного налога на использование орбиты. В работе ученые проводят аналогию с пиговийским налогом, который накладывается на любую рыночную деятельность, порождающую негативные эффекты. Чтобы проверить, насколько удачным будет такое решение, исследователи построили физико-экономическую модель. Они рассмотрели два сценария — «дела как обычно» (то есть мусор не выводится с орбиты) и активное очищение околоземного пространства — и, отталкиваясь от общей стоимости спутниковой отрасли, рассчитали, какой эффект окажет введение согласованной платы за использование орбиты в обоих случаях.

Переход к закрытому доступу к космическому пространству увеличит стоимость спутниковой отрасли в 2020 году от 600 миллиардов долларов до примерно 3 триллионов долларов, то есть более чем в 4 раза, даже если обломки не будут удаляться с орбиты. Оптимальный размер налога на использование спутником орбиты, согласно расчетам авторов, в 2020 году начинается с 14,9 тысячи долларов в год и ежегодно он должен увеличиваться на 14 процентов, достигнув к 2040 году 235 тысяч долларов. Если плата за использование орбиты введена не будет, то даже при удалении половины мусора из ближнего космического пространства это поможет восстановить только 9,5 процента потерь для индустрии.

Однако для того, чтобы такой подход сработал, считают экономисты, в инициативе должны участвовать все страны, запускающие спутники. Кроме того, каждая из них должна будет взимать одинаковую плату (но доходы они смогут получать отдельно) — аналогичным образом работает, например, налог на углерод. Сборы, по мнению группы Рао, могут взиматься напрямую или же опосредованно, например за выдаваемые спутниковым операторам разрешения. Они также могут зависеть от орбиты, поскольку спутники на разных орбитах создают различные риски столкновения. Однако наиболее важно то, что плата за каждый спутник будет рассчитываться с учетом затрат отрасли на вывод другого спутника на орбиту, включая прогнозируемые текущие и будущие затраты.

Также исследование показало, что плата за использование орбиты вынудит операторов напрямую сопоставлять ожидаемую стоимость работы своих спутников с затратами для отрасли на вывод другого спутника на орбиту и созданием дополнительных рисков. В случае, если проблема космического мусора будет решаться лишь технологическими методами, операторы по-прежнему будут иметь стимул участвовать в космической гонке, надеясь получить какую-то прибыль, прежде чем околоземное пространство станет слишком «перенаселенным».