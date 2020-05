Украина имеет возможность вытеснить Россию из космической программы США В Дагестане российские военные стреляют по повстанцах. Есть раненые и убитые » Клип группы Little Big приближается к новому рекорду по прсмотрам Клип российской панк-рэйв-группы Little Big на песню Uno приближается к отметке нового рекорда по просмотрам в Сети. Если темпы роста числа просмотров не ослабеют, то видео россиян может обогнать нынешнюю рекордсменку Нетту Барзилай из Израиля. Барзилай с клипом на песню Toy установила действующий рекорд в 2018 году, набрав 131 миллион просмотров. Российский коллектив уверено приближается к этой отметке: за последние 5 дней их видео набрало еще 5 миллионов просмотров, доведя общее число просмотров до 105 миллионов. В этом году Little Big должны были представить нашу страну на «Евровидении», однако конкурс отменили в связи с пандемией коронавируса. Конкурс пройдет в 2021 году в теми же участниками, которые должны будут представить на смотр новые песни.

