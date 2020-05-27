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Клип группы Little Big приближается к новому рекорду по прсмотрам

Клип российской панк-рэйв-группы Little Big на песню Uno приближается к отметке нового рекорда по просмотрам в Сети. Если темпы роста числа просмотров не ослабеют, то видео россиян может обогнать нынешнюю рекордсменку Нетту Барзилай из Израиля.

Барзилай с клипом на песню Toy установила действующий рекорд в 2018 году, набрав 131 миллион просмотров. Российский коллектив уверено приближается к этой отметке: за последние 5 дней их видео набрало еще 5 миллионов просмотров, доведя общее число просмотров до 105 миллионов.

В этом году Little Big должны были представить нашу страну на «Евровидении», однако конкурс отменили в связи с пандемией коронавируса. Конкурс пройдет в 2021 году в теми же участниками, которые должны будут представить на смотр новые песни.

27 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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