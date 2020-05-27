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Группа Gorillaz выпустит комиксы Gorillaz Almanac

Британская виртуальная музыкальная группа Gorillaz объявила о выпуске своей первой книги комиксов Gorillaz Almanac.

Планируется, что издание комиксов будет выходит каждый год. Первый выпуск выйдет в свет в октябре 2020 года.

В книге будет более 120 страниц головоломок, иллюстраций, игр и комиксов с участием персонажей группы: Мёрдока Никкаласа, Нудл, 2D, Рассела Хоббса и других участников коллектива.

«Каждый поклонник комиксов и анимации мечтал увидеть комиксы с Gorillaz. Картины, музыка, мифология — все это может сделать наш новый проект одним из самых ярких релизов в истории комиксов», — рассказал руководитель издательства Z2 Джош Франкел.

Франкел отметил, что когда фанаты увидят, какой получится книга комиксов, то поймут, что ожидание того стоило.

27 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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