Группа Gorillaz выпустит комиксы Gorillaz Almanac

Британская виртуальная музыкальная группа Gorillaz объявила о выпуске своей первой книги комиксов Gorillaz Almanac.

Планируется, что издание комиксов будет выходит каждый год. Первый выпуск выйдет в свет в октябре 2020 года.

В книге будет более 120 страниц головоломок, иллюстраций, игр и комиксов с участием персонажей группы: Мёрдока Никкаласа, Нудл, 2D, Рассела Хоббса и других участников коллектива.

«Каждый поклонник комиксов и анимации мечтал увидеть комиксы с Gorillaz. Картины, музыка, мифология — все это может сделать наш новый проект одним из самых ярких релизов в истории комиксов», — рассказал руководитель издательства Z2 Джош Франкел.

Франкел отметил, что когда фанаты увидят, какой получится книга комиксов, то поймут, что ожидание того стоило.