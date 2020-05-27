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Джастин Бибер и Ариана Гранде потерпели крупнейший провал

Несколько дней назад Джастин Бибер (Justin Bieber) и Ариана Гранде (Ariana Grande) представили поклонникам совместный трек Stuck with you и разместили на YouTube клип на него, записанный в условиях самоизоляции. Трек был создан в режиме карантина. Нежная композиция об отношениях родных и близких смогла быстро взлететь на музыкальных чартах.

Первое место за прошедшую неделю занимает композиция Megan Thee Stallion ft. Beyonce — Savage, Doja Cat поднялась до второй строчки рейтинга с треком Say So, Blinding Lights крепко держится за топ-3 чарта, Stuck With U и GOOBA покинули топ-10, а Circles Post Malone проводит рекордную 38-ю неделю в десятке.

Сообщается, что клип музыкантов на Stuck With U набрал меньше просмотров на YouTube, чем Gooba, но лучше продавался и чаще прослушивался пользователями американских стриминговых сервисов.

27 мая, 2020 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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