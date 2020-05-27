Что знают о тайне гибели группы Дятлова местные жители

2 февраля 1959 года в горах Северного Уралапри загадочных обстоятельствах погибли девять туристов,ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова.

Владимир Олешкевич — уроженец Кировской области. Сейчас живет в Перми. В 1959-ом по объявлению в газете он, в то время выпускник автодорожного техникума, поехал работать водителем в Ивдель (Свердловская область).

«В мае 1959-го мы с другом Анатолием Пушкаревым приехали в Свердловск. Приехав в Ивдель, заночевали на вокзале. С утра зарегистрировались в милиции и поехали на место работы. Условия, конечно, были ужасные. В общежитии с нами жили человек пять бородатых мужиков, исколотых татуировками. Машины все разбитые.»-рассказывает Владимир.

Обустроившись в общежитии, друзья пошли в город — осмотреться.

«Волосы дыбом вставали от окружающей обстановки. Это была так называемая зона «б», куда не пускают посторонних. Рядом огромная колония, вокруг колючая проволока. После 10 вечера — комендантский час. Всем запрещено выходить из дома.»-продолжает он.

Постепенно ребята освоились на новом месте и даже завели знакомства среди местных. Один из новых знакомых и рассказал при случае историю о Дятлове,как ее знают местные люди.

«Манси предупредили солдат, что у горы шастают посторонние люди. Туда выехал спецотряд, которые ловят сбежавших из колонии зеков. Приехав на место и наткнувшись на палатку, они выкурили ребят — пустили газ.Ребята разрезали палатку и выскочили. Вышел конфликт. И пьяные спецотрядовцы расправились с туристами: кого застрелили, кого прикладами добили.

Спустя какое-то время, когда солдаты уже уходили, они увидели, что вдалеке мерцает костер. Они поняли, что кто-то остался жив. Пошли на огонь, увидели двоих туристов, которые убежали.Солдаты вернулись, добили двоих -одного в грудь, другого в голову, и закрыли одеялом»-так звучит версия местного жителя.

Конечно же ,эта версия -только одна из многих. Пока со всех документов по этому делу не сняли гриф «секретно»-вряд ли удасться что-то доказать. Но время все расставит на свои места и ,возможно,наступит день,когда тайна будет раскрыта.