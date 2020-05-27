Боевик с Томом Крузом в космосе снимет режиссер «Грани будущего»

Лайман и Круз связаны не только совместной работой по фильмам, но и являются друзьями в жизни.

В первых числах мая появилась информация, что Том Круз при поддержке NASA и SpaceX впервые в истории сыграет главную роль в фильме, съемки которого пройдут в космосе, на Международной космической станции.

Теперь стало известно, что режиссером и сценаристом этой картины станет Даг Лайман, который уже снимал Круза в «Сделано в Америке» и «Грани будущего», а также известен по фильмам «Мистер и миссис Смит» и «Идентификация Борна».

В обоих живет дух приключений, и над проектом создания фильма в космосе они тоже работали вместе. И оба готовы пройти всю предполетную подготовку, необходимую для космического путешествия.