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Билли Айлиш опубликовала полную версию видео, в котором она раздевается

В марте этого года 18-летняя певица Билли Айлиш должна была отправиться в мировое турне Where Do We Go. Для него звезда подготовила и особый видеоролик — свой ответ бодишеймерам и всем критикам, который должен был транслироваться на концертах. Но, увы, увидеть его смогли лишь зрители нескольких выступлений — из-за пандемии коронавируса гастроли пришлось отложить.

А вот свой ролик Билли решила все-таки представить широкой публике, не дожидаясь новых концертов. Вчера исполнительница хита Bad Guy и новой заглавной песни из бондианы поделилась видео в своих соцсетях.

Во время трехминутного видео Айлиш медленно раздевается, рассуждая о хейтерах.

У вас есть мнение о моей музыке, одежде, моем теле. Некоторые люди ненавидят вещи, которые я ношу. Некоторые, наоборот, хвалят мой стиль в одежде. Некоторые используют это, чтобы стыдить других, другие стыдят этим меня.

Но я чувствую, что все, что я делаю, не остается незамеченным. Чувствую ваши взгляды, неодобрение или поощрение. Вы хотите, чтобы я была более худой? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, — разве не этого вы хотели?

— звучит монолог певицы.

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Напомним, что мешковатая одежда стала фирменным стилем Билли. По ее признаниям, такой образ она выбрала именно для того, чтобы люди не обсуждали ее фигуру, а больше обращали внимание на творчество, но эффект получился обратным.

Если я ношу что-то комфортное, то меня называют неженственной. Если раздеваюсь, то меня сразу обзывают шлюхой. Вы никогда не видели мое тело, но все равно меня осуждаете. Почему? Вы делаете выводы о человеке, исходя из размера его одежды. Разве моя собственная ценность основана только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне — не моя ответственность?

— завершает свою речь Билли.

К концу ролика, от одежды певицы освобождается почти полностью, но свое тело целиком все-таки не показывает — оно скрыто водой. Так что видео получилось и своеобразным троллингом тех, о ком Билли говорит в своей речи.

Меньше чем за сутки видео собрало почти три миллиона просмотров в YouTube и попало в топ-10 самых трендовых роликов на платформе, а в комментариях многие поддержали певицу за смелость.

Билли такая красивая, и если другим людям не нравится, как она одевается, то это их проблема. Мне не нравится, как моя мама одевается, но я не осуждаю ее за это. Некоторые люди такие идиоты. Я думаю, что Билли очень сильная личность и должна гордиться тем, чего она добилась. И хотя некоторые люди ведут себя ужасно, есть еще много людей, которые поддерживают ее,

— написал один из поклонников Билли.

Многие подписчики также поблагодарили Айлиш за то, что она поднимает данную тему и служит примером для многих, кто страдает от подобного шейминга в своем окружении.

Говори об этом чаще и громче! Так важно услышать эти слова!

— попросил певицу один из комментаторов.

27 мая, 2020 | Tags: | Category: Видео, Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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