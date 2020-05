Билли Айлиш опубликовала полную версию видео, в котором она раздевается

В марте этого года 18-летняя певица Билли Айлиш должна была отправиться в мировое турне Where Do We Go. Для него звезда подготовила и особый видеоролик — свой ответ бодишеймерам и всем критикам, который должен был транслироваться на концертах. Но, увы, увидеть его смогли лишь зрители нескольких выступлений — из-за пандемии коронавируса гастроли пришлось отложить.

А вот свой ролик Билли решила все-таки представить широкой публике, не дожидаясь новых концертов. Вчера исполнительница хита Bad Guy и новой заглавной песни из бондианы поделилась видео в своих соцсетях.

















Во время трехминутного видео Айлиш медленно раздевается, рассуждая о хейтерах.

У вас есть мнение о моей музыке, одежде, моем теле. Некоторые люди ненавидят вещи, которые я ношу. Некоторые, наоборот, хвалят мой стиль в одежде. Некоторые используют это, чтобы стыдить других, другие стыдят этим меня.

Но я чувствую, что все, что я делаю, не остается незамеченным. Чувствую ваши взгляды, неодобрение или поощрение. Вы хотите, чтобы я была более худой? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, — разве не этого вы хотели?

— звучит монолог певицы.









Билли Айлиш

Напомним, что мешковатая одежда стала фирменным стилем Билли. По ее признаниям, такой образ она выбрала именно для того, чтобы люди не обсуждали ее фигуру, а больше обращали внимание на творчество, но эффект получился обратным.









Если я ношу что-то комфортное, то меня называют неженственной. Если раздеваюсь, то меня сразу обзывают шлюхой. Вы никогда не видели мое тело, но все равно меня осуждаете. Почему? Вы делаете выводы о человеке, исходя из размера его одежды. Разве моя собственная ценность основана только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне — не моя ответственность?

— завершает свою речь Билли.

К концу ролика, от одежды певицы освобождается почти полностью, но свое тело целиком все-таки не показывает — оно скрыто водой. Так что видео получилось и своеобразным троллингом тех, о ком Билли говорит в своей речи.









Меньше чем за сутки видео собрало почти три миллиона просмотров в YouTube и попало в топ-10 самых трендовых роликов на платформе, а в комментариях многие поддержали певицу за смелость.

Билли такая красивая, и если другим людям не нравится, как она одевается, то это их проблема. Мне не нравится, как моя мама одевается, но я не осуждаю ее за это. Некоторые люди такие идиоты. Я думаю, что Билли очень сильная личность и должна гордиться тем, чего она добилась. И хотя некоторые люди ведут себя ужасно, есть еще много людей, которые поддерживают ее,

— написал один из поклонников Билли.









Многие подписчики также поблагодарили Айлиш за то, что она поднимает данную тему и служит примером для многих, кто страдает от подобного шейминга в своем окружении.

Говори об этом чаще и громче! Так важно услышать эти слова!

— попросил певицу один из комментаторов.