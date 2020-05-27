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Астрономы обнаружили источник сверхмощных космических взрывов

Ученые обнаружили новый астрономический процесс — он быстрее, тяжелее и ярче на радиоволнах, чем гамма-вспышки. Об этом говорится в исследовании ученых из Северо-западного университета США, опубликованном в журнале Astrophysical Journal Letters.

Новое явление получило название «быстрый голубой оптический переходный процесс» (FBOT) — он представляет собой мощный и яркий выброс энергии. Одно из таких событий астрономы зафиксировали в 2016 году — выброс произошел из крошечной галактики, расположенной на расстоянии около 500 млн световых лет от Земли.

Убедиться в существовании явления астрономов заставило событие, получившее название CSS161010 — одно из самых ярких явлений в истории изучении космоса, которое удалось зафиксировать ученым. Газ и пыль во время вспышки двигались со скоростью, на 55% превышающей скорость света.

FBOT, по словам исследователей, представляет собой космический взрыв, который настолько энергичен и горяч, что светится синим. Такие события достигают максимальной яркости в течение нескольких дней, а затем быстро исчезают — гораздо быстрее, чем обычные вспышки сверхновых звезд.

FBOT, вероятно, были у нас прямо перед глазами в течение длительного времени. Но астрономы принимали их за искажения на снимках галактик.

Раффаэлла Маргутти, ведущий автор исследования
В ближайшее время исследователи планируют объединить мощности нескольких телескопов для более подробного изучения явления.

27 мая, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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