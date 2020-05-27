Археологи раскопали кувшин с неизвестной жидкостью возрастом более 2000 лет

В китайском городе Саньмэнься археологи проводили масштабные раскопки и обнаружили множество артефактов, возраст которых составляет несколько тысяч лет. Одной из самых ценных находок ученые называют кувшин, возраст которого может составлять около 2000 лет.

Этот предмет обихода археологи обнаружили в гробнице, которая была построена около 220 года до нашей эры. После исследования содержимого в гробнице специалисты предположили, что в ней был захоронен высокопоставленный чиновник.

Помимо кувшина, археологи нашли в гробнице несколько нефритовых мячей, также были найдены железные изделия, тарелки и котел. При этом в кувшине прекрасно сохранилась жидкость, однако ученые не могут сказать, о чем конкретно идет речь. Жидкость оказалась очень мутной, со множеством примесей и с осадком. В настоящее время образцы этой жидкости переданы в лабораторию на анализ.