Ани Лорак нанесла своему бывшему жестокий удар

Певица Ани Лорак переоформила полностью на себя российскую компанию, в которой половина принадлежала ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Она развелась со своим супругом еще в прошлом году. Бракоразводный процесс проходил на Украине. Но в России осталась компания «Ани Лорак Продакшн», через которую проходят средства за концерты артистки.

Сначала Ани Лорак зарегистрировалась в России как индивидуальный предприниматель, а затем полностью переоформила на себя всю компанию.