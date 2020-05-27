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Ани Лорак нанесла своему бывшему жестокий удар

Ани Лорак лишила экс-супруга доли в своей компании
Певица Ани Лорак переоформила полностью на себя российскую компанию, в которой половина принадлежала ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Она развелась со своим супругом еще в прошлом году. Бракоразводный процесс проходил на Украине. Но в России осталась компания «Ани Лорак Продакшн», через которую проходят средства за концерты артистки.
Сначала Ани Лорак зарегистрировалась в России как индивидуальный предприниматель, а затем полностью переоформила на себя всю компанию.
27 мая, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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