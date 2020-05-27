5 июля на территории России может быть заблокирован YouTube по решению Мосгорсуда

Компания — разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube.

Иск будет рассмотрен 5 июля. По словам гендиректора и учредителя Ontarget Светланы Симоненко, некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них», в том числе размещая разработанные Ontarget тесты.

По ее словам, исковые требования состоят в полной блокировке YouTube, так как нарушения стали повторными: в 2018 году Мосгорсуд уже обязал Google удалить спорный контент. «Google уклоняется от исполнения решения, контент по-прежнему не удален, а блокировка конкретной страницы «не приведет к желаемому результату, появляются новые видео», — говорит Симоненко.

В ходе разбирательства в 2018 году представитель Google в суде заявил, что компания не является надлежащим ответчиком, так как не выступает хостинг-провайдером YouTube, но суд опроверг этот довод, ссылаясь на данные Роскомнадзора и открытых источников.

В апелляции в 2019 году Google пыталась оспорить решение, указывая, в частности, что видео с тестами Ontarget на YouTube уже нет, но суд возразил, что это «не устраняет угрозу нарушения прав истца в будущем».