Японское правительство решило поддержать население деньгами

Япония запустила программу поддержки населения на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и начала выдавать гражданам пособие. Об этом пишет пресс-служба министра страны по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити.

Пособия в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов) получит каждый гражданин. Выплаты уже начались в 1388 муниципалитетах страны, это около 79,7 процента от их общего числа. Средства на прямую помощь взяты из дополнительного бюджета в размере 25,6 триллиона иен (237 миллиарда долларов), одобренного на 2020 год. Он был утвержден в конце апреля, чтобы поддержать экономику в условиях коронавируса.

Япония — не единственная страна, которая вводит прямую поддержку населению на фоне пандемии. Испания планирует внедрить безусловный базовый доход и начать раздавать деньги населению в ближайшее время. После завершения пандемии, как ожидается, программа продолжит действовать.