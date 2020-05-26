Вуди Аллен рассказал правду о браке со своей приемной дочерью

Вот уже 22 года знаменитый режиссер Вуди Аллен женат на своей приемной дочери Сун-И Превин. В интервью изданию Mail on Sunday он рассказал об отношениях с 49-летней супругой и признался, что только после свадьбы с ней он успокоился.

Я признаю, что в самом начале наших отношений это казалось неразумным. На первый взгляд, наш союз выглядел безрассудным. Я был намного старше, а она была моим приемным ребенком. Со стороны эта ситуация выглядела эксплуататорской: словно я, как старый хищник, буду ее эксплуатировать, а она, соответственно, будет использовать меня. Но этого никогда не было,

— признался 84-летний режиссер.

После того как они поженились в 1997 году (Аллену тогда было 62 года, а его возлюбленной — 27), супруги удочерили двух девочек: Беше, которой сейчас 21 год, и Манзи, которой 20.

После того как я женился, я успокоился. Я избавился от многих невротических проявлений, хотя по-прежнему не хожу по туннелям и не люблю маленькие помещения и лифты,

— сказал он.

Что касается того, почему их брак оказался таким успешным, Аллен ответил следующее:

Она не любит джаз и спорт, а мне не нравятся некоторые телешоу, которые она смотрит. Но мы приходим к согласию во многих других вещах, например, что касается воспитания детей, того, где нам жить, как вести себя друг с другом.

Мы вместе удочерили двоих детей. Быть отцом было для меня очень важно. Нам было очень весело. Наши дочери сейчас учатся в колледже, одна в Калифорнии, а другая в художественном колледже в Нью-Йорке. Сун-И изменила меня. Она заставляет меня выходить четыре или пять раз в неделю,

— поделился Аллен.

Сун-И Превин Вуди Аллен воспитывал вместе со своей бывшей возлюбленной Мией Фэрроу. С экс-возлюбленной у него есть общий сын Ронан, а также двое приемных детей: Дилан и Мозес. Сейчас все они, кроме Мозеса, выступают против режиссера, утверждая, что он якобы надругался над своей дочерью Дилан, когда ей было семь лет. Сам Аллен эти обвинения отрицает, а в интервью изданию он сказал, что старается не обращать на них внимания.

Разумеется, я знаю, что являюсь предметом сплетен и скандалов, но я не позволяю этому себя беспокоить. Я живу своей жизнью. Я работаю, играю джаз, смотрю спортивные передачи, встречаюсь с друзьями. Это было ложное обвинение, из которого таблоиды сделали большую драму,

— заключил он.