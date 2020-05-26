Восхитительная Эби Ретчфорд пожаловалась на убытки от карантина

Популярные блогерши из-за коронавируса теряют доходы. Количество рекламных контрактов,благодаря которым они неплохо живут,сократилось в разы.

28-летняя Эбигейл Рэтчфорд рассказала журналистам, что несмотря на внушительное число подписчиков (девять миллионов), продажи рекламных постов на ее аккаунте временно приостановлены из-за карантина.

Модель отметила, что пока работает по еще действующим контрактам, в соответствии с которыми ежемесячно делает публикации с рекламой отдельных брендов. При этом Рэтчфорд вынуждена готовиться к съемкам одна: в связи с текущей ситуацией стилист, визажист и фотографы не могут приехать к ней.

Ситуация осложняется еще и тем, что весь контент необходимо создавать только внутри собственного дома. По словам девушки, некоторые компании отказываются от сотрудничества, другие задерживают оплату, поскольку сами испытывают финансовые проблемы.

И тем не менее,как видно по последним фото девушки,кое -что ей все таки удается сделать самостоятельно. Естественно,это не приносит желаемого дохода,но поддерживает интерес поклонников к прекрасным формам Эби.