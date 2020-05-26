В Дагестане происходят вооруженные столкновения повстанцев и российских военных

На территории Северного Кавказа , в Дагестане, развернулись боевые действия между российскими силовиками, а также дагестанскими ополченцами. Журналисты сообщают, что Москва была вынуждена подключить бронетехнику во время боевых действий в Хасавюртовском районе.

Подробности боевых столкновений рассказало дагестанское издание. Представители прессы смогли выяснить, что дагестанские ополченцы из «эндирейской» группировки вступили в боевое противостояние с российскими военными в лесу Хасавюртского района. Пресса отмечает, что силовики смогли заблокировать повстанцев с применением военных вертолетов, гусеничной бронетехники, а также спецназа.

Кадры также были опубликованы изданием Sham Center на своей странице в социальной сети «Твиттер». Журналисты из пишут, что это уже второе боевое столкновение за этот год. Ранее российский спецназ уже проводил спецоперацию. Это было шестнадцатого апреля. Известно также, что в Дагестане сохраняется высокий уровень сепаратистской активности.

Огромное количество молодых людей настроено против российских властей. В результате такие люди активно идут в ряды ополченцев.