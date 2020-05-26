Ученые советуют для психического здоровья гулять по новым местам

Американские ученые обнаружили двустороннюю связь между стремлением к получению нового опыта при прогулках и хорошим настроением. В течение нескольких месяцев они изучали перемещения 122 жителей Майами и Нью-Йорка и изменения их настроения и выяснили, что в те дни, когда участники посещали больше разнообразных мест, их настроение было лучше. На связь указал и анализ функциональных связей их мозга в состоянии покоя, пишут ученые в Nature Neuroscience.

Подопытных животных, например, грызунов, часто держат в так называемой «обогащенной среде» (enriched environment): в такой среде доступное пространство часто больше, а также животные в них могут пользоваться различными игрушками, например, колесиком для бега. Часто животных в такой среде держат вместе, а исследования показывают, что при условии, что у каждой особи достаточно территории для защиты от агрессии, обогащенная среда в действительности благоприятнее обычной.

Одна из причин такого благоприятного влияния — эффект новизны, и в своей работе Аарон Хеллер (Aaron Heller) из Университета Майами и его коллеги решили проверить, как новизна при изучении среды может повлиять на психологическое самочувствие человека. В их исследовании приняли участие 122 жителя Нью-Йорка и Майами: их перемещения ученые отслеживали в течение трех–четырех месяцев с помощью фитнес-трекеров. На основании перемещений участников ученые каждый день рассчитывали коэффициент энтропии перемещения — показатель, который используется для оценки активность в экспериментах с животными. Коэффициент зависит от того, сколько времени участник эксперимента провел в одном каком-либо месте, и сколько всего этих мест было: таким образом, чем больше показатель энтропии, тем больше мест участник посетил за день, проведя в них примерно одинаковое количество времени. Напротив, минимальный показатель энтропии будет относиться к тем дням, в которые участник, например, сидел дома.

Примеры низкой (слева) и высокой (справа) энтропии перемещения жителя Нью-Йорка (сверху) и Майами (снизу)

Помимо этого участники также каждый день в случайное время получали на электронную почту онлайн-опросники, по которым ученые оценивали их настроение (а точнее — аффект: отрицательные или положительные эмоции, которые участники испытывали). При анализе данных, таким образом, исследователи рассчитали корреляцию между изменениями настроения и энтропией перемещения; при анализе также учли и побочные переменные: город (Майами или Нью-Йорк), день недели, время заполнения опроса, расстояние, которое участник прошел за день, а также погоду — величину осадков и температуру.

Ученые выяснили, что настроение участников в среднем было лучше в те дни, когда энтропия перемещений была выше (p = 0,014), а из всех побочных переменных на настроение влиял только день недели (настроение к концу недели становилось лучше). Другими словами, чем больше мест человек посещал за день, тем лучше было его психологическое состояние в этот же день.

Далее ученые рассмотрели, какую роль в обнаруженной корреляции играет новизна. Так как данные, которые они использовали, были довольно ограничены (три–четыре месяца наблюдений), они не могли точно определить, можно ли считать посещенные участниками локации в действительности новыми. Вместо этого они оценивали новизну по тому, встречалось ли посещенное в один день место в другие дни: например, если у участника есть любимый парк на окраине, но за время наблюдений он впервые посетил его в конце второй недели, то относительно этого временного отрезка локация считалась новой.

Новизна положительно коррелировала и с энтропией перемещения (p < 0,001) и с настроением (p < 0,001): другими словами, люди не только предпочитали новые места, если много двигались по городу, но и лучше чувствовали себя психологически, если таких мест было больше. Кроме того, оказалось, что и энтропия перемещения, и настроение также коррелируют с социодемографическими различиями посещенных местностей: другими словами, те, кто больше перемещался, предпочитали посещать разнообразные места, и это было связано с повышенным настроением.

Разумеется, по направлению связи по полученным данным точно сказать ничего нельзя: вполне возможно, что участники предпочитали много ходить по разным местам в те дни, когда у них было хорошее настроение, а не повышали себе настроение прогулками. Ученые, однако, обнаружили корреляцию только между настроением и энтропией перемещения в один день: энтропия за предыдущий день не влияла на настроение в следующий и, точно так же, настроение в предыдущий день никак не было связано с энтропией за последующий.

Напротив, количество новых посещенных мест за предыдущий день и день измерения и их социодемографического разнообразия вместе предсказывали хорошее настроение в день измерения и наоборот — настроение за предыдущий день и день измерения коррелировали с тем, сколько новых и разных мест участник посетит в текущий день (все p < 0,05). Связь между прогулками по разным местам и настроением, таким образом, оказалась, с одной стороны, двусторонней, а с другой — продолжительной в рамках одного–двух дней.

Наконец, в самом конце исследования часть участников (58 человек) приняли участие в фМРТ-сканировании в состоянии покоя. Ученые обнаружили, что положительная корреляция между энтропией перемещения и настроением участников была связана с функциональными связями между полосатым телом и гиппокампом (p < 0,001) — участками, которые, с одной стороны, относят к системе вознаграждения, а с другой, отвечают за получение нового опыта (кроме того, гиппокамп также отвечает и за ориентацию в пространстве).

Авторы работы заключили, что новый опыт, которые люди получают в доступном им пространстве, в действительности связан с тем, как меняется их настроение — и на это также указывает и анализ функциональных связей их мозга. Разумеется, не стоит забывать, что эта связь двусторонняя: другими словами, как люди в хорошем настроении могут стремиться к большей новизне, так и бóльшая новизна может помочь им улучшить настроение. Для установления точных причинно-следственных связей, по словам ученых, необходимо будет провести дополнительные исследования.