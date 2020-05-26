США пытается удержать власть Китая от захвата Гонконга

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии. Вашингтон обеспокоен намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.

Вашингтон видит в действиях Китая намерение захватить Гонконг. «Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет, последуют санкции против Гонконга и Китая», — заявил советник президента США по нацбезопасности.

Советник считает, что при таком развитии событий крупные финансовые компании прекратят свою работу в Гонконге, а многие жители этого региона уедут из него. Отметим, власти Китая планируют рассмотреть резолюцию о разработке нового закона о национальной безопасности на территории Гонконга с возможностью создания в районе особых органов госбезопасности. Это решение Пекина вызвало обеспокоенность у западных стран и гонконгской оппозиции.