Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бюстгальтере

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер поделилась откровенной фотографией в нижнем белье. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре знаменитость позирует в черном бюстгальтере бренда ALYX 9SM за 259 долларов (18,5 тысячи рублей) и оранжевых брюках марки Chrome Hearts с принтом в виде крестов. Стоимость изделия на сайте марки составляет 15 тысяч долларов (один миллион рублей). Из аксессуаров на Дженнер — серьги с бриллиантами Harry Kotlar за 50,5 тысячи долларов (3,6 миллиона рублей).

Подписчики миллиардерши восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей девять миллионов лайков. «Королева», «Выглядишь отлично», «Я в восторге», «Такая горячая мамочка», «Кайли, штаны за 15 тысяч — это супер», — высказывались поклонники.