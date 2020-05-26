Россия эвакуирует остатки бойцов «Вагнера» из Ливии после фиаско в битве за Триполи

Россия эвакуирует из Ливии бойцов ЧВК «Вагнера», направленных в страну для поддержки армии маршала Халифы Хафтара, который более трех лет ведет войну за нефтяные ресурсы с признанным ООН правительством национального согласия (ПНС) в Триполи.

Сотни наемников, отправленных в Ливию вместе с военной техникой и советниками, покинули линию фронта на западе страны в направлении города Бани-Валид, откуда самолетами были вывезены в неизвестном направлении, сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителей правительственных сил. По их данным, три грузовых самолета Ан-32 приземлились в аэропорту Бани-Валида, чтобы забрать остатки от 1,5 тысяч вагнеровцев. Мэр города Салем Алайван заявил Anadolu, что самолеты бойцов российской ЧВК из страны улетели.

На прошлой неделе Ливийская национальная армия (ЛНА) Хафтара потерпела еще одно поражение в битве за Триполи, продолжавшейся больше года и унесшей больше 200 тысяч жизней.

В понедельник, 18 мая, правительственным силам удалось отбить у Хафтара авиабазу Эль-Ватыя, которую ЛНА держала под контролем с 2014 года. Среди трофеев оказался зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь» российского производства, предположительно попавший в Ливию через ОАЭ.

Предыдущая крупная победа сил правительства была одержана в середине апреля, когда им удалось установить контроль над побережьем на западе Ливии от Мисураты до границы с Тунисом.

С декабря военную поддержку Триполи начала оказывать Турция, перебросившая в страну как регулярную армию, так и бойцов сирийской оппозиции. В конце ноября Турция и Ливия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

На потерянной базе Эль-Ватыя «держался западный фронт сил Хафтара под Триполи, с нее осуществляли боевые вылеты вертолеты и беспилотники, сказал «Коммерсанту» эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов: «Теперь Хафтар практически полностью потерял контроль над западом Ливии и возможность отрезать ПНС от границы с Тунисом, блокаду Триполи теперь не осуществить.

«Единственное, что осталось сделать ПНС, чтобы обезопасить Триполи, — это взять только Тархуну», — говорит Семенов.