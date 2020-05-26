Раскрыто тайное значение украшений Кейт Миддлтон

Ювелир Джошуа Джеймc (Joshua James) раскрыл тайное значения трех аксессуаров герцогини Кембриджской Кэтрин, подаренных супругом, принцем Уильямом. Его слова приводит портал Express.

Оказалось, что Кейт Миддлтон носит на безымянном пальце три кольца в определенном порядке, придерживаясь традиции. «Сначала надевается обручальное кольцо, которое располагается ближе всего к сердцу, затем помолвочное. Последнее кольцо — символ бесконечности», — объяснил специалист.

По словам Джеймса, одно из них она получила от будущего супруга в день помолвки. Ранее золотое кольцо с сапфиром и бриллиантами бренда Garrard & Co за 300 тысяч фунтов стерлингов (25,7 миллионов рублей) принадлежало матери Уильяма, принцессе Диане. «Помолвочное кольцо Кейт запомнилось тем, что тут же вызвало огромный рост продаж других украшений с сапфирами в 2010 году», — напомнил Джеймс.

Второе золотое кольцо лондонской марки Wartski было подарено герцогине в день свадьбы. Отмечается, что его стоимость составляет две тысячи фунтов стерлингов (175 тысяч рублей). «Принц Уильям получил это кольцо от королевы Елизаветы II», — добавил ювелир.

Он также рассказал, что последнее украшение бренда Annoushka — в форме знака бесконечности —принц Уильям приобрел жене в честь рождения их первого сына Джорджа. «Такие кольца часто дарят на памятные события в отношениях, в данном случае, таковым стало рождение принца Джорджа», — отметил Джеймс.