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После третьего фильма «Мир Юрского периода» перезапустится еще раз

После третьего фильма "Мир Юрского периода" перезапустится еще раз

Приключенческая франшиза о динозаврах не закончится на новой трилогии, а продолжится еще далеко не одним фильмом.

Напомним, франшиза «Мир Юрского периода» является продолжением-перезапуском франшизы «Парк Юрского периода», которая стартовала в 1993 году под руководством Стивена Спилберга.

В настоящее время на экраны вышли две части «Мира Юрского периода». Сейчас режиссер Колин Треворроу работает над третьей картиной, которая попадет в кинотеатры 10 июня 2021 года под названием «Мир Юрского периода 3: Власть».

Что касается фильмов, запланированных после предстоящего триквела, о них пока никакой информации нет. Также неизвестно, вернутся ли к своим ролям после третьей части актеры Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард.

26 мая, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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