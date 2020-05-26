МВФ называет текущий спад Великим карантином — последствия будут ужасны

(Блумберг) — МВФ называет текущий спад Великим карантином, Morgan Stanley — Великой рецессией периода Covid-19, или GCR. Эд Ярдени, который в 1980-х годах ввел в обиход термин «линчеватели облигаций», именует происходящее Великим вирусным кризисом.

Предлагаются даже такие варианты, как Пандессия.

Экономисты подыскивают нужные слова для описания крупнейшего экономического кризиса со времени Великой депрессии, но чтобы наименование прижилось, могут потребоваться годы, если верить истории.

Например, многие в США называют спад 2007-2009 годов Великой рецессией, однако термин принят далеко не повсеместно. В англоязычных финансовых центрах мира, таких как Сидней и Лондон, его принято называть Глобальным финансовым кризисом. В других частях света он известен как Североатлантический финансовый кризис — по месту, где его удар был наиболее сокрушительным.

Что касается Великой депрессии, этим термином пользовались президенты США и другие видные деятели, в том числе британский экономист Лайонел Роббинс, в 1934 году опубликовавший книгу под одноименным названием.

Великий карантин

Авторство этого термина принадлежит самой авторитетной экономической организации мира. Международный валютный фонд использовал его во время весенних встреч в апреле — проходивших в виртуальном пространстве — для описания радикальных изменений в глобальной экономике.

Но есть и другие претенденты на мировое признание. Ярдени, президент и главный инвестиционный стратег Yardeni Research Inc., запустил термин «великий вирусный кризис» в ходе интервью с агентством Блумберг в марте и с тех пор активно продвигает его в своих аналитических обзорах.

«Меткое наименование, получившее всеобщее признание, содержит в себе массу информации», — сказал Ярдени в интервью, добавив, что ему до сих пор звонят с вопросам о «линчевателях облигаций», хотя с тех пор, как эта фраза была произнесена впервые, прошел не один десяток лет.

По прогнозу МВФ, по итогам 2020 года глобальный ВВП потеряет 3%, что сделает надвигающуюся рецессию худшей за почти 100-летний период, включающий в том числе Вторую мировую войну.