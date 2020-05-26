Легендарный повар открыл главный секрет, как сделать идеальную яичницу

Известный английский ресторатор и ведущий кулинарных телепередач Гордон Рамзи раскрыл рецепт приготовления идеальной яичницы

Повар рассказал о том, как приготовить яичницу-болтунью, пишет Политека.

Итак, для начала нужно разбить три яйца в небольшом сотейнике. Далее добавить кусочек сливочного масла и поставить на небольшой огонь. Во время приготовления яичницу надо всегда помешивать лопаткой, и ничем другим.

В процессе повар иногда убирает сотейник с огня, но при этом, продолжая, мешать. Затем Рамзи ставит сотейник снова на плиту.

Когда яичница загустевает, повар кладет пол ложки крем-фреша (продукт, похожий на сметану). И только в самом конце повар добавляет специи — это и есть главный секрет идеального блюда. По словам Рамзи, многие делают ошибку, ведь кладут специи в начале приготовления, поэтому яичница получается водянистой.

Ресторатор рекомендует употреблять яичницу с тостами, добавив томаты черри и шляпки грибов, которые также обжарились во время приготовления болтуньи.

К слову, Рамзи тестирует пришедших на трудоустройство поваров приготовлением яичницы-болтуньи.