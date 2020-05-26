Крупнейший рынок труда Европы обвалился

В Германии, несмотря на субсидирование государством заработной платы, количество безработных в апреле увеличилось на 373 тысячи человек. Об этом пишет Bloomberg.

Два месяца назад министр экономики Германии Петер Альтмайер пообещал сделать все, чтобы люди не потеряли работу. После этого уровень безработицы на крупнейшем рынке труда Европы вырос больше, чем за весь финансовый кризис 2008-2009 годов.

Издание отмечает, что временные отпуска могут лишь отсрочить потерю работы для многих людей, но не предотвратить обвал. В связи с тем, что экономика будет испытывать трудности в течение долгого времени, многие компании по-прежнему подвержены риску. Экономист Мартин Мюллер, который специализируется на немецком рынке труда в банке KfW, отмечает, что «если карантин продлится слишком долго, многие люди, работающие по временным контрактам, могут стать безработными».

Исследование, проведенное фирмой Crif Buergel, показало, что в этом году 29 тысяч немецких компаний обанкротятся. Почти каждая пятая фирма, опрошенная институтом Ifo, решила сократить численность персонала в апреле. Эксперты считают, что в течение 2020 года число безработных вырастет примерно до трех миллионов человек (плюс 800 тысяч к показателю прошлого года). Детлеф Шиле, глава федерального агентства по труду, уверен, что «рынок труда восстановится в среднесрочной перспективе, и мы вернемся к докризисному уровню занятости».