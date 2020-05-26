6-летний мальчик нашел табличку бронзового века из хроники войн Моисея » Кристофер Нолан разбил настоящий Боинг для съемок фильма Журнал Total Film опубликовал несколько кадров из грядущего фильма режиссёра «Интерстеллар» и «Тёмного рыцаря», а также поговорил с постановщиком об одной из сцен в нём. Фрагмент этого эпизода с самолётом, который таранит ангар, можно увидеть во втором трейлере «Довода». Джон Дэвид Вашингтон, исполнивший в картине главную роль, уже говорил, что эти кадры снимали с настоящим «Боингом-747», который врезается в настоящее здание — спецэффекты в этой сцене практически не использовали. Однако сам Нолан объяснил, что изначально не собирался действительно покупать самолёт и разбивать его. Но это оказалось намного удобнее и дешевле, когда в калифорнийском городе Викторвилл нашли целую массу списанной авиатехники. Я планировал снимать это с помощью миниатюр и специально отстроенных декораций, а кое-что доработать визуальными эффектами. Но когда мы начали подсчитывать расходы… сразу стало ясно, что куда проще купить настоящий полноразмерный самолёт и сделать всё в кадре вживую, а не строить миниатюры или использовать графику. Даже рассказывать об этом как-то странно — покупка получилась довольно спонтанная. Кристофер Нолан режиссёр Подробности сюжета режиссёр не раскрыл, но назвал «Довод» очень амбициозным и масштабным фильмом, который привнесёт нечто новое в жанр шпионского боевика. Релиз фильма пока что запланирован на 17 июля, но прокат всё ещё могут отложить — в трейлере, показанном в конце мая, вместо точной даты есть лишь фраза «Выйдет в кинотеатрах». В Fortnite показали второй трейлер «Довода…

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