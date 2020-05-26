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Кристофер Нолан разбил настоящий Боинг для съемок фильма

Журнал Total Film опубликовал несколько кадров из грядущего фильма режиссёра «Интерстеллар» и «Тёмного рыцаря», а также поговорил с постановщиком об одной из сцен в нём. Фрагмент этого эпизода с самолётом, который таранит ангар, можно увидеть во втором трейлере «Довода».

Джон Дэвид Вашингтон, исполнивший в картине главную роль, уже говорил, что эти кадры снимали с настоящим «Боингом-747», который врезается в настоящее здание — спецэффекты в этой сцене практически не использовали. Однако сам Нолан объяснил, что изначально не собирался действительно покупать самолёт и разбивать его. Но это оказалось намного удобнее и дешевле, когда в калифорнийском городе Викторвилл нашли целую массу списанной авиатехники.

Я планировал снимать это с помощью миниатюр и специально отстроенных декораций, а кое-что доработать визуальными эффектами.

Но когда мы начали подсчитывать расходы… сразу стало ясно, что куда проще купить настоящий полноразмерный самолёт и сделать всё в кадре вживую, а не строить миниатюры или использовать графику.

Даже рассказывать об этом как-то странно — покупка получилась довольно спонтанная.

Кристофер Нолан
режиссёр
Подробности сюжета режиссёр не раскрыл, но назвал «Довод» очень амбициозным и масштабным фильмом, который привнесёт нечто новое в жанр шпионского боевика.

Релиз фильма пока что запланирован на 17 июля, но прокат всё ещё могут отложить — в трейлере, показанном в конце мая, вместо точной даты есть лишь фраза «Выйдет в кинотеатрах».

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26 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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