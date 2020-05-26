Кристофер Нолан разбил настоящий Боинг для съемок фильма

Джон Дэвид Вашингтон, исполнивший в картине главную роль, уже говорил, что эти кадры снимали с настоящим «Боингом-747», который врезается в настоящее здание — спецэффекты в этой сцене практически не использовали. Однако сам Нолан объяснил, что изначально не собирался действительно покупать самолёт и разбивать его. Но это оказалось намного удобнее и дешевле, когда в калифорнийском городе Викторвилл нашли целую массу списанной авиатехники.
Подробности сюжета режиссёр не раскрыл, но назвал «Довод» очень амбициозным и масштабным фильмом, который привнесёт нечто новое в жанр шпионского боевика.
Релиз фильма пока что запланирован на 17 июля, но прокат всё ещё могут отложить — в трейлере, показанном в конце мая, вместо точной даты есть лишь фраза «Выйдет в кинотеатрах».
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