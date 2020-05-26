Космический мусор начинает создавать серьезную угрозу для орбитальных станций

В настоящее время на орбите Земли кружится огромное количество мусора. Как так? Откуда он взялся? Все дело в том, что за время освоения космоса, люди отправили в небо слишком много спутников, многие из которых уже не используются. Группа исследователей предложила новый способ держать ситуацию под контролем, взымая с операторов спутников «плату за орбитальное использование».

Разрушенные космические аппараты, ракеты и спутники на орбите создают значительные риски для конструкций, которые еще находятся в эксплуатации. Куски космического мусора носятся вокруг Земли со скоростью до 28 100 километров в час, создавая реальную угрозу для спутников и космических аппаратов. На протяжении нескольких последних лет, экипаж МКС был вынужден много раз укрываться, когда орбитальный мусор подходил слишком близко.

Ученые и инженеры предлагают множество решений для приведения орбиты в порядок. Кто-то говорит о спутниках, оснащенных гарпунами для собирания, кто-то о вознаграждениях за ответственное поведение, кто-то о космическом заборе для обнаружения и отслеживания мусора. Однако, развитие таких проектов, как Starlink от SpaceX, будут только ухудшать ситуацию и ученым необходимо придумать более серьезные меры.