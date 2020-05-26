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Хайди Клум показала, как любимый делает ей маникюр прямо в постели

Красавице можно по-хорошему позавидовать, ведь не каждый принц готов на такие милые поступки.

40-летняя знаменитая модель часто радует романтическими снимками с 30-летним Томом Каулитцом. Впрочем, эти кадры побили рекорд миммишности. Так, среди белоснежных простыней и подушек избранник звезды делает ей маникюр.

Хайди прикрывает обнаженное тело одеялом и не может сдержать улыбку, но «мастер» сконцентрирован на работе. И несмотря на то, что селебрити не похвасталась результатом, карантин им обоим нравится. Тем более, что Клум проверяли на коронавирус, поэтому пара на время рассталась. К счастью, все обошлось, и теперь она снова рядом с тем, кто максимально ее любит.

26 мая, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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