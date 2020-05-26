Геращенко считает отставку Авакова не своевременной

Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал возможность отставки главы ведомства Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку.

«Я считаю, что в этой ситуации решение не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция — и это как раз результат работы министра внутренних дел — у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлечь к ответственности людей «, — отметил заместитель руководителя МВД.

Геращенко отметил, что после звонка потерпевшей в полицию о совершенном в течение 12 часов было осуществлено расследование, а подозреваемые — задержаны.

«Это и есть лучшая реакция полиции», — отметил Антон Геращенко.