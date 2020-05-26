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Генерал-майор ФСБ найден мертвым в Москве

В Москве ,в собственной квартире,нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.

Генерал-майор скончался на 74 году жизни. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Юрий Бзаев был министром безопасности Северо-Осетинской АССР и занимал пост начальника управления Федеральной Службы Контрразведки республики. В 1994 году его перевели на должность заместителя начальника Главного управления ФСБ Российской Федерации, а с 1998 года генерал-майор стал секретарем Совета Безопасности Республики Северная Осетия-Алания..

 

26 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Россия ﻿
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