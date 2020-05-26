Две трети разработчиков в Кремниевой долине хотели бы уехать и всегда работать удалённо

Опрос нескольких тысяч технических работников из Кремниевой долины показал, что две трети хотят покинуть регион при возможности навсегда остаться на удалёнке. Большинство респондентов заявили, что не собираются ходить в офис каждый день после пандемии.
Сервис для анонимных отзывов о работодателях и коллегах Blind опросил 4,4 тыс. технических работников — 2,8 тыс. из Кремниевой долины, сообщает Business Insider. Респондентов спросили, что они думают об удалёнке и как такой режим работы повлиял бы на их выбор места проживания.
На вопрос: «Переехали бы вы из Долины, если бы могли работать удалённо на постоянной основе?» — отрицательно ответили только 34% разработчиков. Около 18% сказали, что они переехали бы в другое место в Калифорнии, 36% — что уехали бы в другой штат, менее 16% рассмотрели бы переезд в другую страну.
Похожим образом распределились ответы технических работников из других центров IT-индустрии США. Из Сиэтла и Нью-Йорка уехали бы 69,5% и 62,3% опрошенных.
Пандемия сильно повлияла на отношение людей к офису, свидетельствуют данные Blind. Только 15% респондентов готовы ходить в офис каждый день после COVID-19, большинство (44%) работников предпочли бы ограничиться 1–2 днями в неделю, 26,4% — 3–4 днями, 14,5% человек ответили «никогда».
Как отмечает издание, Кремниевая долина давно перестала быть комфортным место для жизни. Проблемы создают высокая стоимость жизни в целом, масштабный жилищный кризис и «ужасный» транспортный трафик.
В мае Mastercard разрешила сотрудникам остаться на удалёнке, пока они не почувствуют, что готовы вернуться в офис. «Они лучше знают свои личные обстоятельства и потребности», — сказали в компании.
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