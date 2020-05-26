Дочь создателя Чебурашки назвала его жестоким насильником и тираном

«Мой отец был домашним тираном»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть детскую литературную премию его именем
Она заявила, что писатель был жестоким человеком, который в течение всей жизни совершал домашнее насилие над членами семьи.
В середине мая Российская Государственная Детская Библиотека провела конкурс на лучший логотип премии имени Эдуарда Успенского. Он завершился 25 мая, а итоги подведут 1 июня.
В день завершения конкурса Татьяна Успенская, дочь писателя, опубликовала открытое письмо директору РГДБ, в котором попросила не называть премию в области детской литературы именем отца.
Успенская рассказала, что он был «домашним тираном» и в течение всей жизни совершал домашнее насилие — по её словам, это была его система отношений в семье.
Её поддержал детский писатель Валентин Постников, который тоже высказался против присвоения литературной премии имени Эдуарда Успенского. По словам Постникова, Успенский бил свою дочь Татьяну, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь.
Вместо Успенского писатель предложил назвать премию в честь Николая Носова, создателя «Незнайки» или Виктора Драгунского («Денискины рассказы»).
Эдуард Успенский скончался в 2018 году в возрасте 80 лет. За свою карьеру он придумал многих популярных детских персонажей, включая крокодила Гену, Чебурашку, Шарика, Матроскина и братьев Колобков.
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