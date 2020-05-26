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Дочь создателя Чебурашки назвала его жестоким насильником и тираном

«Мой отец был домашним тираном»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть детскую литературную премию его именем
Она заявила, что писатель был жестоким человеком, который в течение всей жизни совершал домашнее насилие над членами семьи.

В середине мая Российская Государственная Детская Библиотека провела конкурс на лучший логотип премии имени Эдуарда Успенского. Он завершился 25 мая, а итоги подведут 1 июня.

В день завершения конкурса Татьяна Успенская, дочь писателя, опубликовала открытое письмо директору РГДБ, в котором попросила не называть премию в области детской литературы именем отца.

Успенская рассказала, что он был «домашним тираном» и в течение всей жизни совершал домашнее насилие — по её словам, это была его система отношений в семье.

Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…

Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т.д…

Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал её на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей.

Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…

Татьяна Успенская

Её поддержал детский писатель Валентин Постников, который тоже высказался против присвоения литературной премии имени Эдуарда Успенского. По словам Постникова, Успенский бил свою дочь Татьяну, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь.

Вместо Успенского писатель предложил назвать премию в честь Николая Носова, создателя «Незнайки» или Виктора Драгунского («Денискины рассказы»).

Эдуард Успенский скончался в 2018 году в возрасте 80 лет. За свою карьеру он придумал многих популярных детских персонажей, включая крокодила Гену, Чебурашку, Шарика, Матроскина и братьев Колобков.

26 мая, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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