Даша Астафьева поделилась новым снимком с благотворительной целью

Даша Астафьева постоянно интригует поклонников,чередуя обнаженные фото и интелектуальные образы. Сегодня наступило время Даши в одежде.

На своей странице в Инстаграм Астафьева отрекламировала бренд одежды,который планирует вырученные от продаж своих товаров деньги передать на благотворительность.Не смотря на довольно высокую цену свитшота(12000грн),реклама прошла более чем успешно. Всего за пару часов пост собрал тысячи лайков и комментариев. Что лишний раз доказывает,что Даша в одежде не менее эффективна,чем без нее.

Дашина красота позволила ей стать одной из самых известных моделей мира. В 2006 году Астафьева стала девушкой месяца в украинском издании журнала «Playboy».А уже в 2007 году была названа девушкой года. Ту фотосессию молодой украинской модели перепечатали в 15-ти иностранных журналах, и интерес к этой серии фото позволил Даше войти в число шести самых ярких красавиц мира, попавших в юбилейный журнал, посвященный 55-летию «Плейбоя».