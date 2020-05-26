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Белла Хадид продемонстрировала отличную фигуру и красивый загар

Супермодель Белла Хадид поделилась снимками с отдыха на собственной конной ферме.Девушка часто публикует фото со своими лошадьми. Она отлично ездит верхом и даже собственноручно чистит своих любимчиков.

На фото модель продемонстрировала не только идеальную фигуру в бикини, но и красивый загар.Видео с лошадьми, которые Хадид добавила к своей публикации, оценили тысячи поклонников.

В детстве Белла Хадид занималась конным спортом и даже планировала участвовать в Олимпийских играх 2016 года.

За несколько часов публикация модели собрала почти 900 тыс. лайков.

26 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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