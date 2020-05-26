6-летний мальчик нашел табличку бронзового века из хроники войн Моисея

6-летний житель прилегающего к сектору Газы кибуца Нирим Имри Элия, гулявший в марте этого года с родителями в районе археологического объекта Тель-Джама, заметил в пыли необычный предмет, оказавшийся глиняной табличкой с рисунком.

Родители Имри передали табличку Управлению древностей, специалисты которого установили, что сделанная мальчиком находка является относится к уникальным.

Табличка размером 2,8 на 2,8 сантиметра, сохранившая на оборотной стороне отпечатки пальцев создателя, является частью большего произведения, судя по всему посвященного какому-то триумфу.

На табличке изображен круглолицый мужчина с курчавыми волосами, одетый в юбку и ведущий перед собой обнаженного пленника со связанными за спиной руками. В отличие от первого мужчины, лицо пленника худое и вытянутое.

По оценке археологов, табличка была создана в период поздней бронзы, где-то между XV и XII столетиями до н.э., когда Ханаан был поделен между отдельными городами-государствами, являвшимися вассалами Египта.

Археологи и историки соотносят Тель-Джаму с ханаанским городом Юрса, три письма владетеля которого египетским фараонам были найдены в Амарнском архиве.

Предположительно, изображение на табличке свидетельствует о победе Юрсы в войне с одним из близлежащих городов (Газа, Аскалон, Лахиш), или же с кочевыми племенами Негева.

«Древности – наше общее культурное наследие, и каждая находка – это кусочек мозаики, помогающий составить более полную картину истории нашей страны», – заявил археолог Южного округа в Управлении древностей Пабло Бецер, поблагодарив Имри и его родителей за передачу находки властям.