Елизавета Боярская отметила с мужем «2 месяца»

Елизавета Боярская опубликовала уютное домашнее фото. Публикацией артистка поделилась на своей личной странице в Инстаграм. В описании снимка Елизавета призналась, что за два месяца карантина она очень сильно привыкла быть с семьей, и теперь не знает, как вернуться к прежнему образу жизни.

«Мы сегодня отмечаем дату. Ровно два месяца, как мы всей семьей неразлучны дома. Мы читаем, смотрим кино, лепим, рисуем, играем, сажаем цветы и выпиливаем игрушки. Соблюдение карантина обернулось удивительными, уютными впечатлениями для всей семьи. Поэтому мы отмечаем «2 счастливых месяца».

Честно говоря, даже сложно представить, как можно будет оторваться от этого гармоничного уклада жизни и начать работать. Но с другой стороны, конечно, очень хочется, чтобы поскорее все были здоровы и никто больше не заболевал. Желаю этого нам всем!!!», — написала Боярская.

В то же время в комментариях мнения поклонников разошлись: одни поддержали актрису в ее словах, другие раскритиковали. «Какая счастливая дата, расскажите это тем людям, которые заперты всей семьёй в своих 40кв метрах. Думаю, они не оценят ваш энтузиазм. Эх, как же далеки от народа»