Юань обвалился до минимума за 12 лет на фоне протестов в Гонконге

Юань возобновил падение на внутреннем и офшорном валютном рынке на новостях о протестах в Гонконге и угрозах США применить к Китаю санкции в случае принятия закона о национальной безопасности, который позволит Пекину разместить в автономном регионе свои силовые структуры.В понедельник, 25 мая, Народный банк КНР снизил официальный курс жэньминьби на 270 базисных пунктов, до 7,1209 юаня за доллар — минимальной отметки с 28 февраля 2008 года.

На офшорном рынке юань теряет 0,2% и торгуется по 7,1515 юаня за доллар, а в пятницу опускался ниже отметки 7,16 впервые с сентября прошлого года, вплотную приблизившись к «дну» торговой войны.

В воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга, протестуя против закона «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга». Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы разогнать митинг, ставший крупнейшим с момента введения Гонконге карантинных мер.

Не менее 180 человек были задержаны за нарушение запрета на массовые мероприятия численностью больше 8 человек.

Белый дом предупредил Китай, что его шаги по ужесточению контроля над Гонконгом будут иметь последствия. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что планы Пекина де-факто лишают Гонконг его автономии, добавив, что Вашингтон рассмотрит освобождение города от импортных пошлин, которые применяются к китайским товарам.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассет в интервью CNN отметил, что США не собираются уступать и готовы на меры вплоть до санкций против Китая.

Ту же угрозу повторил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. «Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг», — сказал он в интервью NBC.

По словам О’Брайена, при таком развитии событий госсекретарь США Майкл Помпео, «вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая».

США выстраивают отношения с Китаем «на грани новой холодной войны», заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Нам стало известно, что некоторые политические силы в США захватывают американо-китайские отношения и толкают наши страны на грань новой холодной войны», — заявил Ван И, добавив, что это может поставить под угрозу сотрудничество между США и Китаем, ухудшиь перспективы развития их отношений и подвергнуть риску стабильность в мире.