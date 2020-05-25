В киеве запустили метро

В понедельник, 25 мая, Киевский метрополитен возобновил перевозку пассажиров

Мэр Киева Виталий Кличко перед открытием метро напомнил о необходимости соблюдать дистанцию ​​и носить маски.

«25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен — с соблюдением всех мер безопасности. Обязательный масочный режим. Соблюдение социальной дистанции. Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Берегите себя!» — написал Кличко в Facebook.

Ранее в КГГА предупредили, что в метро не будут пускать пассажиров с температурой выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания. Кроме того, пассажиры в метро должны придерживаться санитарных расстояний в менее 1,5 метра в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.

В случае скопления пассажиров станцию ​​полностью или частично закрывать на вход с целью соблюдения санитарных расстояний.