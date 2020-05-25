В киеве запустили метро

В понедельник, 25 мая, Киевский метрополитен возобновил перевозку пассажиров
Мэр Киева Виталий Кличко перед открытием метро напомнил о необходимости соблюдать дистанцию и носить маски.
«25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен — с соблюдением всех мер безопасности. Обязательный масочный режим. Соблюдение социальной дистанции. Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Берегите себя!» — написал Кличко в Facebook.
Ранее в КГГА предупредили, что в метро не будут пускать пассажиров с температурой выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания. Кроме того, пассажиры в метро должны придерживаться санитарных расстояний в менее 1,5 метра в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.
В случае скопления пассажиров станцию полностью или частично закрывать на вход с целью соблюдения санитарных расстояний.
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