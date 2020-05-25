Ученые выяснили, подходит ли вода Марса для людей

Марсианская вода, образованная из льда и атмосферного пару, не пригодна для живых существ, потому что солевой раствор Красной планеты может существовать в стабильном состоянии всего несколько часов в течение земного года. Ученые смоделировали этот «рассол» в современных условиях и пришли к выводу, что Марс не подходит для обитания человека или известных нам других организмов.

Результаты исследования опубликованы в Nature Astronomy. На современном Марсе при средней температуре в 40 градусов вода есть только в залежах льда и небольшом количестве пара в атмосфере. Поскольку давление там в 160 раз меньше земного, то вода сразу переходит в газообразное состояние. Но она может перейти и в жидкое, из-за растворенных в ней солей. Пять лет назад ученые обнаружили на планете темные полосы, решив, что, возможно, это сезонные потоки, имеющие соли хлорной кислоты. Но, как позже выяснилось, это были потоки песка.

Однако, открытие стало поводом для исследования, как соленая вода будет вести себя на поверхности Марса. Эдгар Ривера-Валентин с Лунного и планетарного института в Хьюстоне совместно с коллегами при помощи компьютерного моделирования соединил информацию о погодных условиях, измерения космических аппаратов и данные лабораторных экспериментов с солями, которые встречаются на Красной планете. Оказалось, что марсианский соляной раствор может встречаться на 40 процентах поверхности планеты, но в стабильном состоянии будет существовать только сезонно, причем, всего 0,04 процента году (это около шести часов). А его температура будет примерно минус 48 градусов Цельсия, что почти в два раза ниже допустимого значения для жизни на Земле. Итак, известные нам живые организмы не смогут существовать в подобной среде. Кстати, по мнению ученых, в древности климат Марса был более благоприятный для жизни. Около четырех миллиардов лет назад там могли жить литотрофы — микроорганизмы, использующие энергию неорганических соединений.