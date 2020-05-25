Ученые назвали самое громкое существо на планете

Океанологи выяснили, что самым громким животным на планете является европейский лангуст. Ученые утверждают, что трения их усиков можно услышать или почувствовать на расстоянии почти трех километров. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Scientific Reports.
Открытие исследователи сделали случайно. Они проверяли работу системы подводных микрофонов, которую разрабатывали, чтобы изучать акустические сигналы различных морских беспозвоночных.
Ученые опустили микрофоны на мелководье и выпустили рядом обычных лангустов (Palinurus elephas). В результате выяснилось, что эти животные могут выдавать очень громкие звуки, которые можно сравнить с ревом двигателя турбореактивного самолета. Источником звуков стали усики, которые лангусты терли о хитиновый нарост между глазами. Ученые предположили, что таким образом ракообразные могут отпугивать хищников или предупреждать сородичей об опасности.
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