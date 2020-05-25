Ученые доказали, что противомалярийные препараты неэффективны в борьбе с коронавирусом

Ученые пришли к выводу, что гидроксихлорохин и хлорохин не только не приносят пользы пациентам с коронавируса, но и могут повысить риск летального исхода.

Пациенты, зараженные коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, для лечения которых используются средства против малярии, хлорохин и гидроксихлорохин, имеют повышенный риск умереть от вызванной вирусом болезни COVID-19. Таковы результаты масштабного медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet в пятницу, 22 мая. По словам руководителя исследования, доктора Мандип Мэра из Объединенного бостонского медицинского центра, вышеназванные препараты не только не приносят пользы в лечении больных коронавирусом, но и могут нанести вред.

В исследовании приняли участие 96 000 пациентов в 671 больницы на шести континентах. Они были разделены на четыре группы. Первая группа принимала для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин, вторая — хлорохин, третья — один из этих двух медикаментов в сочетании с антибиотиками. Последняя группа не принимала в лечении от коронавируса ни одни из этих лекарств.

В результате смертность среди пациентов, не принимавших ни хлорохин, ни гидроксихлорохин, составила 9%. Среди больных, леченных от коронавируса хлорохином, этот показатель составлял 16,4%. Среди лиц, принимавших гидроксихлорохин — 18%. Что касается пациентов, которые сочетали прием лекарств от малярии с антибиотиками, то смертность больных COVID-19, которые принимали антибиотик в сочетании с хлорохином, составляла 22,8%, а смертность больных, которых лечили антибиотиком и гидроксихлорохином, достигла 23,8 %. Таким образом, у пациентов с коронавирусов, которые принимали во время лечения противомалярийные препараты, риск умереть время был на 45% выше, чем в других больных, резюмируют авторы исследования.

«Действенность препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при COVID-19 не подтверждают никакие научные данные, — говорит Франк Ружицкий, заведующий отделением кардиологии университетской клиники Цюриха. — Даже наоборот, особенно у пациентов с COVID-19 и заболеваниями сердца мы наблюдаем серьезные побочные эффекты, прежде всего опасны для жизни нарушения ритма сердцебиения «.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он принимает гидроксихлорохин для профилактики заражения коронавируса. В связи с этим он нарушал предписания МЗ США, указывает информагентство AFP.