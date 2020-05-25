Россия практически перестала поставлять газ в Европу

Транзит российского «голубого топлива» по магистральному газопроводу «Ямал-Европа» уменьшился до десятой части от пропускной мощности магистрали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских магистральных операторов.

При этом, уточняет агентство, речь не идет о ремонтных работах — ежегодная остановка «Ямала-Европы» запланирована на 6—11 июля.

GSA Platform на ежедневные аукционы выставляет максимальную мощность трубы, а транзит соответствует купленным на аукционах мощностям. По факту же с начала дня воскресенья из магистрали «Ямал-Европа» в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.

Напомним также, ранее Варшава решила не продлевать договор на транспортировку продукции «Газпрома» через свою территорию. Срок действия контракта истек 17 мая.

Польские власти фактически разорвали его, подтвердил официальный представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов.

По Польше до Германии проходит трубопровод «Ямал — Европа». Поляки были недовольны «завышенной» ценой на газ, поскольку из 33 млрд «кубов» 17 млрд Варшава оставляла себе.

15 мая стало известно, что немецкий регулятор отказался вывести из-под норм обновленной Газовой директивы Евросоюза проект «Северный поток-2». Газопровод является альтернативой транзиту через Украину и Польшу. С декабря в отношении Nord Stream 2 действуют санкции США.