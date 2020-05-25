«Презрение и неуважение» — Бессмертный об итоговой пресс конференции Зеленского

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный расценил как недопустимый стиль проведения отчетной пресс конференции Владимира Зеленского, которую тот собрал для подведения итогов первого года своего президентства

«Вот эти все пространные философствования, которые делал президент на пресс конференции, на самом деле, были полны глупых, бессмысленных фраз. И я скажу больше — это прекрасный материал для его профессии, для таких как» 95 квартал «и так далее.

Когда люди начинают смеяться над главой государства — это конец.

Эти трехчасовые философствования достойны цитатника, который должен закончится фразой: «Подумайте, что это за нация и кого она выбирает президентом». Что является опасным для всего народа, для всей страны «, — пояснил политик.

Возмутительной, по словам Бессмертного, была и поведение президента во время той встречи.

«Сколько уже можно говорить, что эти встречи не должны носить бессрочный характер? Они должны быть ограничены во времени … Президент не имеет права сидеть, потому что это неуважение. Тем более, развалившись в кресле. Это свидетельство отношения самого человека к тем, с кем он говорит. Это презрение и неуважение. И все это знают прекрасно. Неужели там не найдётся человека, который сказал бы, что нельзя такие пространные фразы говорить, нельзя в кресле разваливаться «, — отметил он.

Как отметил политик, речь идет о «вещах чисто человеческого характера».

«А отсюда и фразы, ляпы, которых так много, что они действительно будут разрушать имидж Украины как государства», — подытожил Безсмертный.