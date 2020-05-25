«Никогда» — Кэмерон Диаз рассказала о своем возвращении в кино

В 2018 году американская актриса Кэмерон Диаз заявила, что делает паузу в карьере, потому что решила сосредоточиться на личной жизни. Тогда поклонники поддержали знаменитость, у которой через некоторое время родилась дочь Реддикс. Однако, со временем фаны изменили свое мнение.

Еще до появления ребенка 47-летняя звезда кардинально пересмотрела свои планы на будущее, потому что хотела посвятить себя семье.

Она прекратила посещать светские мероприятия, а все свободное время проводила с мужем Бенджи Мэдденом и компанией близких друзей.

Именно с этого момента поклонники начали подозревать, что Кэмерон больше не вернется в большое кино, и вот что по этому поводу говорит сама блондинка.

В прямом эфире в своем Instagram Диас призналась, что в ближайшее время не планирует сниматься в новых проектах. Красотка объяснила, что не скучает по съемками и наслаждается ролью мамы. Такой спокойный образ жизни абсолютно ее устраивает.

Сейчас я не собираюсь сниматься в кино, но буду активной в Instagram, потому что мне очень приятно общаться с подписчиками. – сказала актриса.

Возможно, Кэмерон просто еще не предложили роль, которую она действительно захотела бы воплотить на экране. Или же она всерьез увлеклась исполнением обязанностей жены и мамы. Главное, что Диас не ставит окончательную точку в своей актерской карьере.